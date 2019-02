Netheidsverantwoordelijken in de bloemetjes gezet: samen haalden ze 1.330 zakken afval op Jef Van Nooten

14 februari 2019

09u56 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft de netheidsverantwoordelijken van de gemeente getrakteerd op een dankreceptie. Ze mochten meteen ook een gemeentelijke cadeaubon in ontvangst nemen. De deelnemende verenigingen krijgen gemiddeld een bedrag van 676,66 euro op hun rekening gestort. “

Het project netheidsverantwoordelijken bestaat in onze gemeente al sinds 2004. Momenteel tellen we 59 individuele vrijwilligers en 36 verenigingen die deelnemen aan het project. Met dit netwerk van netheidsverantwoordelijken zetten we de strijd tegen zwerfvuil verder”, zegt schepen voor Milieu Luc Van Craenendonck. “Deze vrijwilligers – individuele inwoners of verenigingen en scholen – engageren zich om minstens driemaal per jaar het zwerfvuil op te ruimen. Zij verzamelen het zwerfvuil in straten die ze zelf uitkiezen. Daarna brengen ze dit afval naar een afgesproken plaats, waar de gemeentediensten het ophalen en afvoeren. Maar liefst 90 procent van alle straten in onze gemeente werden in 2018 door de netheidsverantwoordelijken zwerfvuilvrij gemaakt. Het opgehaalde afval stond gelijk aan 1.330 vuilniszakken.”