Negen arrestaties in zaak van afpersing en geweld 14 april 2018

02u53 0 Mol Het gerecht in Turnhout heeft negen personen opgepakt in het kader van een onderzoek naar afpersing en diefstal met geweld. Vier personen zijn aangehouden waarvan er twee vrijdag al voor de raadkamer verschenen. Het slachtoffer zou ook even vastgehouden zijn in zijn woning.

De feiten dateren van het najaar van vorig jaar. Het slachtoffer zou door enkele personen zijn 'overmeesterd' in zijn woning. Ze dwongen hem meermaals geld af te geven. Het slachtoffer moest daarbij ook enkele rake klappen incasseren. Nadat het slachtoffer melding kon doen van de feiten, startten de speurders met een doorgedreven onderzoek. Woensdag werden dan gelijktijdig elf huiszoekingen uitgevoerd door de politiezones Mol-Balen-Dessel, Turnhout, Geel-Laakdal-Meerhout, Zuiderkempen, Kempenland en Beringen-Ham-Tessenderlo.





Huiszoekingen

Bij de huiszoekingen pakten de speurders in totaal negen mensen op. Twee vrouwen uit Mol en Meerhout, een man uit Balen, een man uit Leopoldsburg en een uit Meerhout werden na verhoor weer vrijgelaten. Een 33-jarige man uit Meerhout, een 23-jarige uit Mol, een 33-jarige uit Balen en een 41-jarige uit Tessenderlo moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen en zijn aangehouden. De Meerhoutenaar en de man uit Tessenderlo verschenen vrijdag al voor de raadkamer en die bevestigde hun aanhouding. Ze worden beiden verdacht van afpersing met verzwarende omstandigheid, diefstal met geweld, vrijheidsberoving, informaticabedrog en zware diefstal. "De twee hebben hun slachtoffer afgeperst en geld afgenomen en daarbij geweld gebruikt", aldus parketwoordvoerster Inge Delissen.





Xtc-tabletten

Nog tijdens het onderzoek werden wapens en namaakpistolen in beslag genomen net als 80 xtc-tabletten en goederen afkomstig van werfdiefstallen. Ook de buit van een diefstal in aan saunacomplex in Beringen werd teruggevonden. Het ging om geld en juwelen. (VTT)