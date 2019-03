Na recente commotie over zwemles aan eigen kind: reglement voor Vita Den Uyt aangepast Jef Van Nooten

17 maart 2019

10u26 0 Mol Vita Den Uyt en het gemeentebestuur van Mol hebben het zwembadreglement voor het nieuwe zwembadcomplex aangepast. Het vernieuwde reglement staat integraal op de website van Vita Den Uyt.

Enkele dagen na de opening van het nieuwe zwembadcomplex Vita Den Uyt in Mol ontstond er commotie. Ouders die hun eigen kind zwemles gaven in het bad werden op de vingers getikt. Ze moesten er onmiddellijk mee stoppen. Na dat voorval zaten het gemeentebestuur en de verantwoordelijken van Vita Den Uyt samen rond de tafel. “Samen hebben we het zwembadreglement voor het nieuwe zwembadencomplex verduidelijkt en aangepast. De aanpassingen volgen na opmerkingen van bezoekers en uit de ervaringen van de redders en baliemedewerkers na de eerste openingsweken. Veiligheid van de zwemmers is en blijft de absolute prioriteit van het reglement”, zegt schepen van Sport Hans De Groof.

Het volledige reglement vind je op https://vita-denuyt.be/ .

De belangrijkste regels vind je hieronder:

1. Jaarabonnement of beurtenkaart niet doorgeven

Het jaarabonnement en de beurtenkaart zijn gekoppeld aan je naam. Je mag deze niet doorgeven.

2. Kinderen jonger dan 10 jaar

 Ofwel worden deze begeleid door een meezwemmende volwassene (16+). Deze persoon houdt op elk moment en van nabij toezicht op het kind.

 Ofwel zwemt het kind onder toezicht van de redders. Zij observeren en beslissen of het kind al dan niet mag blijven zwemmen.

3. Geen tijdsbeperking voor vrij zwemmen

Voor het vrij zwemmen geldt geen tijdsbeperking.

4. Begeleiding van groepen

Per 15 zwemmers (groep) voorzie je één begeleider. Minstens één van de begeleiders houdt steeds toezicht vanop de kant.

5. Kledij opbergen in lockers

Gebruik je een individuele kleedkamer of een familiekleedkamer, berg dan je kledij en persoonlijke voorwerpen op in een locker.

6. Douchen en voeten spoelen

Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.

7. Welke zwemkledij?

Zwemkledij voor de heren is een aansluitende zwembroek of zwemshort tot boven de knie (zonder ritssluiting). Voor de dames is dit een badpak of bikini.

8. Private zwemlessen

Noch het geven van betaalde of onbetaalde private zwemlessen, noch het organiseren van commerciële activiteiten, zonder toelating van Vita, zijn toegestaan. Het geven van zwemles aan eigen kinderen wordt toegelaten, mits voorafgaande melding aan de balie van het zwembad.

9. Niet eten en drinken

Eten en drinken is niet toegestaan in het binnenzwembad, noch in en rond de kleedkamers.