N-VA stelt kandidaten voor 30 juli 2018

02u35 0 Mol Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober heeft N-VA nieuwe namen bekendgemaakt.

Joost Vanhoof (37) is productontwikkelaar van huishoudelijke artikelen. Voor N-VA Mol zet hij zich in voor de opmaak van de informatieblaadjes en houdt hij zich bezig met de Molse mobiliteitsproblematiek. Hij is ook al geruime tijd de penningmeester van de afdeling. Nanou Maes (44) werkt als vastgoedmakelaar bij Vastgoedservice. Haar politieke interesses zijn ruimtelijke ordening en onderwijs.





Bart Lenaerts (45) is zelfstandig zaakvoerder bij Lucas Creativ. Lenaerts is al een aantal jaren bestuurslid bij N-VA Mol en zetelt in de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie. Hij wil een gemeente die zorg draagt voor haar handelaars en een betere mobiliteit. Vic Van Hees (73) is de op een na oudste kandidaat op de lijst en is een van de oudgedienden bij N-VA en de voormalige Volksunie. Hij zetelt momenteel in de gemeenteraad. Madeleine Duisters (70) is afkomstig uit Hamont-Achel, maar woont ondertussen in Sluis. Haar zoon, Pascal Kwanten, is lijsttrekker voor N-VA in Westerlo. (WDH)