Mozawiek wint prijs tegen pesten Jef Van Nooten

25 februari 2019

16u16 0

De gemeentelijke basisschool Mozawiek uit Mol-Ezaart heeft de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs in de wacht gesleept. Met deze prijs beloont jeugdorganisatie Tumult jaarlijks de scholen die werk maken van het strafste antipestbeleid. “In de school werd na een aantal studiedagen gekozen voor het bekende KiVa-antipestprogramma dat een fijn schoolklimaat helpt creëren door activiteiten en werken rond sociale vaardigheden”, motiveert de jury. “Preventie is terecht een speerpunt, maar ook de oplossingsgerichte elementen voor pesten uit KiVa krijgen in deze school hun plaats. Met een bewust en doorgedreven gebruik van KiVa, zit deze school dus zeer goed. Ook de kleuters werken al rond dezelfde vaardigheden, via de ‘Cas en Lisa’-lessen.”