Mollenrit schenkt 19.000 euro aan vzw Help Brandwondenkids Jef Van Nooten

17 november 2018

13u09 0

De leden van vzw Mollenrit hebben een cheque van maar liefst 19.000 euro overhandigd aan de vzw Help Brandwondenkids. “We hebben voor dit project gekozen omdat kinderen alle ondersteuning verdienen die er kan gegeven worden”, klinkt het. Het geld is de opbrengst van activiteiten die vzw Mollenrit dit jaar heeft georganiseerd, waaronder het jaarlijkse motorevenement. De vzw Help Brandwondenkids zal het geld onder meer investeren in ‘virtual reality’ pijnbestrijding bij de langdurige en pijnlijke verzorging van brandwondenpatiënten.