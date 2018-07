Molen van Ezaart zet deuren open 30 juli 2018

Gisteren zetten de 'Vrienden van de Molen Ezaart' de deur van de molen open voor het grote publiek. Heel wat kijklustigen kwamen een kijkje nemen om kennis te maken met de stenen grondzeiler.





De molen is de laatste nog bestaande van de zeven windmolens die de gemeente ooit rijk was. Hij werd in 1856 gebouwd door molenbouwer Karel Heylen. In de jaren vijftig liep de molen bij een storm veel schade op en werd hij verkocht. De nieuwe eigenaars werden het SCK en het gemeentebestuur. In 1960 werd hij beschermd als monument, maar omdat hij leeg stond begon hij te verkrotten. Voormalig burgemeester Sus Luyten en een aantal dorpsgenoten startten de vzw Vrienden van de Ezaartse Molen. Dankzij hun inspanningen kon de molen in 1984 gerestaureerd worden. Sindsdien is de molen maalvaardig.





Ook op zondag 26 augustus en 30 september zijn er nog opendeurdagen. (WDH)