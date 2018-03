Mol-in-Scène II wint cultuurprijs ... maar schenkt geldprijs aan de tweede 06 maart 2018

02u42 0

Mol-in-Scène II heeft de Molse Cultuurprijs 2018 in de wacht gesleept. Aan die overwinning is een geldprijs ter waarde van 500 euro verbonden, maar die schonken de makers van Mol-in-Scène II aan de tweede in de stand, One Way to Broadway. "We hadden evenveel punten als One Way to Broadway. Maar volgens het reglement geven in zo'n geval de punten van de professionele jury de doorslag en die had meer punten toegekend aan Mol-in-Scène II."





Luc Sannen, productieleider van Mol-in-Scène II, nam met dank de bloemen in ontvangst, maar schonk de bijhorende cheque van 500 euro aan Aline Debie en Kaat Stas van 'One Way to Broadway', een musical van het Sint-Jan-Berchmanscollege.





(JVN)