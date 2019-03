Moeder mag kind geen zwemles geven in nieuw zwembad: “Wel als ze vooraf toelating vragen” Jef Van Nooten

01 maart 2019

15u06 0 Mol Een moeder die haar kind wilde leren zwemmen in het nieuwe zwembad in Mol, moest daar onmiddellijk mee stoppen. Omdat alleen uitbater Vita zwemlessen mag organiseren volgens het reglement. “Een misverstand. Ouders die zich aanmelden, mogen voortaan wel zwemles geven aan hun kind”, reageert burgemeester Wim Caeyers.

Enkele dagen na de opening van het vernieuwde zwembad in Mol is er al opschudding ontstaan over het reglement. Een moeder die haar eigen kind zwemles gaf, moest daar onmiddellijk mee stoppen van de redders. Omdat volgens het zwembadreglement alleen zwembaduitbater Vita zwemlessen in het zwembad mag organiseren. “Je mag dus zelfs als ouder je eigen kinderen niet meer leren zwemmen. Wetende dat we allemaal via ons belastinggeld dit zwembad financieren, vind ik dit toch wel een stapje te ver”, reageerde een verontwaardigde inwoner van Mol via sociale media.

Burgemeester Wim Caeyers was vrijdagochtend door de grootvader van het kind op de hoogte gebracht over het voorval. De gemeente nam daarop contact op met zwembaduitbater Vita. Intussen kwamen gemeente en Vita overeen dat er voor ouders een uitzondering zal gemaakt worden. “De Vita-groep heeft zoals op vele andere plaatsen als basisregel dat er geen zwemlessen mogen gegeven worden omdat ze zelf zwemlessen aanbieden. Dat reglement is door de gemeenteraad goedgekeurd”, zegt Wim Caeyers. “Maar het is logisch dat ouders wel hun eigen kinderen kunnen leren zwemmen. En dat is ook de bedoeling. Ouders mogen hun eigen kinderen dus leren zwemmen in Vita Den Uyt, maar ze moeten vooraf wel toelating vragen aan de inkom. Zo kan er gecontroleerd worden dat het inderdaad om een ouder-kind relatie gaat. Zij krijgen dan ook een ander bandje, zodat de redders kunnen zien dat het in orde is.”