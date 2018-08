Mobiele kinderboerderij op dierenmarkt 07 augustus 2018

De dierenmarkt in Mol krijgt op zondag 12 augustus het bezoek van een mobiele kinderboerderij. "Tussen 9.30 en 12 uur trakteert het gemeentebestuur de kleinste bezoekers van de zondagse dierenmarkt op extra animatie in het thema 'boerderij'. Een mobiele kinderboerderij zorgt voor een 70-tal levende dieren om kennis mee te maken, te strelen en te knuffelen", zegt schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx. De mobiele kinderboerderij bevat dieren zoals een lamaatje, alpaca, ezel, pony, kalfje, biggetje, en diverse soorten schaapjes en geitjes. De dierenmarkt vindt plaats in de Corbiestraat en het Rondplein. Vanaf zondag 12 augustus zijn ook de professionele pluimveeverkopers weer welkom op de dierenmarkt. (JVN)