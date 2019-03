Minister De Crem neemt contact op met burgemeester rond probleem van snelwegparking in Mol-Postel Wouter Demuynck

18 maart 2019

19u56 0 Mol Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal burgemeester Wim Caeyers (CD&V) contacteren om te luisteren naar zijn bezorgdheden rond de snelwegparking van de E34 in Mol-Postel. De burgervader merkt dat er nog regelmatig migranten worden opgepakt.

Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) en zijn collega in Wommelgem, Frank Gys (N-VA), dreigden ermee de snelwegparkings op hun grondgebied af te sluiten als de federale overheid geen nieuwe maatregelen neemt tegen de toestroom van mensen zonder papieren. “We hadden gehoopt dat dit probleem - zoals beloofd - zou worden aangepakt, maar we zien geen enkele bereidwilligheid”, klinkt het. “De federale overheid moet tussenkomen.” Later nuanceerde Caeyers door te melden dat de snelwegparking in Mol-Postel sluiten niet aan de orde is, wel stelt hij vast dat er nog regelmatig migranten worden opgepakt.

Bevoegd minister De Crem bevestigt dat de problematiek met transmigranten in 2018 is toegenomen en dat die lijn zich in 2019 doortrekt. Daar kan de nakende brexit voor iets tussen zitten, klinkt het op zijn kabinet. Veel migranten willen nog voor de Britse exit uit de EU in het Verenigd Koninkrijk geraken. De problematiek is in elk geval een prioriteit voor De Crem. “We zijn er absoluut mee bezig, maar een mirakeloplossing bestaat niet. Dit vraagt een geïntegreerde aanpak, met acties op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau.” De Crem gaat nu wel beide burgemeesters contacteren om te luisteren naar hun bezorgdheden.

Verder plant de minister nog werkbezoeken aan verschillende snelwegparkings en wordt regelmatig overlegd met de federale politietop, de veiligheidsdiensten en de lokale en provinciale besturen. Het kabinet-De Crem wijst er ook op dat er al een hele reeks maatregelen is genomen. Het gaat onder meer om de versterking van de steun van de federale politie en een Belgische verbindingsofficier die vanuit Londen moet waken over de gegevensuitwisseling inzake veiligheid tussen het Verenigd Koninkrijk en België.