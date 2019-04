Minister De Crem bezoekt snelwegparking aan E34 in Mol-Postel: “Transmigranten op heterdaad betrappen met extra patrouilles en camera’s” Jurgen Geyselings

06 april 2019

21u48 0 Mol Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft zaterdag de snelwegparking aan de E34 in Mol-Postel bezocht. Hij besprak met de burgemeester en de lokale korpschef mogelijke maatregelen voor het transmigrantenprobleem. “Alleen een strengere aanpak zal helpen.”

Op de parking langs de E34 aan de Belgisch-Nederlandse grensovergang in Mol-Postel proberen transmigranten al een paar jaar in geparkeerde vrachtwagens te glippen. Zo willen ze de oversteek maken naar Groot-Brittannië. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens burgemeester van Mol Wim Caeyers (CD&V) is het probleem niet te onderschatten: “Vorig jaar ging het om een 50-tal pv’s dat werd opgemaakt door de lokale politie. De cijfers bij de federale politie zijn hier nog een veelvoud van. Vooral de laatste twee jaar is de stijging significant.”

Vorige maand nog stond er een bende mensensmokkelaars terecht voor de smokkel van minstens 220 transmigranten via de parking in Mol-Postel.

Burgemeester Wim Caeyers kreeg zaterdag op de snelwegparking het bezoek van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. Zij zoeken mee naar oplossingen.

Leegstaande gebouwen

Het probleem bevindt zich bijna uitsluitend op de snelwegparking in de richting van Antwerpen. “Een verlaten, donkere snelwegparking waar de leegstaande gebouwen dezer dagen dienst doen als schuilnesten voor de transmigranten”, volgens Servais Verherstraeten, die zelf in Mol woont. “De gebouwen kunnen niet snel genoeg afgebroken worden, ze zijn de ideale verstopplaats.”

Volgens Pieter De Crem ligt de oplossing niet in het sluiten van de parking. “Als we dat doen, zal het probleem zich alleen maar verplaatsen. Enkel een strengere aanpak kan helpen, de politie zal vaker moeten patrouilleren langsheen de parking om zo meerdere mensen op heterdaad te kunnen betrappen”, denkt De Crem. “Sowieso moeten we werk maken van veiligheidscamera’s op de parking. We moeten misschien het probleem van de transmigrant niet aanpakken, maar verder durven gaan en de mensensmokkelaars opsporen en straffen.”

“Een geluk bij een ongeluk, zo kunnen we de ligging van de parking wel omschrijven”, vertelt burgemeester Caeyers ons nog ten slotte. “De parking ligt ver weg van de bewoonde wereld, in een omgeving waar praktisch geen huizen te vinden zijn. Zo hebben we hier geen problemen voor de omwonenden, wat bij sommige snelwegparkings wel het geval is.”