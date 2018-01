Minister belooft 25 extra werknemers voor jeugdinstelling 26 januari 2018

De vakbonden van jeugdinstelling De Kempen in Mol hebben gisteren overleg gepleegd met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Het overleg kwam er na de stakingsactie van eerder deze week. De vakbonden spreken van een constructief overleg. Toch zijn nieuwe en langere acties niet uitgesloten. "Volgende dinsdag overleggen we verder en wat daaruit voortkomt, leggen we woensdag voor aan het personeel", zegt secretaris Jan Van Wesemael van ACOD Overheidsdiensten. Als het personeel zich niet kan vinden in de tegemoetkoming van de minister volgt volgende week donderdag een 24-urenstaking. Tijdens het eerste overleg zou een voorstel op tafel gelegd zijn voor 25 extra personeelsleden die nog dit jaar aan de slag zouden gaan. Of dat verder geconcretiseerd raakt en of het personeel dat voldoende zal vinden om een staking nog af te wenden, zal volgende week blijken. (JVN)