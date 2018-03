Minderjarige steelt uit Delhaize 30 maart 2018

In warenhuisketen Delhaize in Mol werd door de politiezone Balen-Dessel-Mol een winkeldiefstal vastgesteld. De dader was een minderjarige maar maakte gelukkig voor de winkel geen buit. Welke goederen de jongere precies wou stelen is niet duidelijk. (MVBO)