Minder verkeer door woonkernen? Geef je mening 10 juli 2018

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Daarom organiseert provincie Antwerpen een online bevraging. "We nodigen omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden uit om op regiogeel.createlli.com hun mening te geven over de verkeersleefbaarheid in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie", legt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, uit. "De resultaten uit deze online bevraging zijn de basis voor de inspraakmomenten met burgers in november." (WDH)