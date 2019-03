Minder inbraken, meer gestolen fietsen Jef Van Nooten

11 maart 2019

13u20 2 Mol Het aantal woninginbraken in de politiezone Balen-Dessel-Mol is vorig jaar met 28 procent gedaald. Ook gewone diefstalen zijn verminderd, het aantal fietsdiefstallen is wel gestegen.

Het aantal woninginbraken in onze politiezone blijft gevoelig dalen. “In 2018 registreerden we 98 woninginbraken, een daling van 28 procent ten opzichte van het jaar voordien”, vertelt politiewoordvoerder Robert Lehaen. “Zowel in Balen als in Dessel zien we nagenoeg een halvering van het aantal woninginbraken.”

Bij ruim één inbraak op drie bestond de buit uit juwelen. “Bij meer dan 36 procent gingen inbrekers aan de haal met juwelen, gevolgd door geld (22 procent) en computers (15 procent). Bij inbraken in bedrijfspanden en handelszaken bestaat de buit meestal uit geld”, aldus nog Robert Lehaen.

Ook op vlak van gewone diefstallen en afpersing merkt de politie een dalende trend: van 1.325 gevallen in 2016 naar 1.041 in 2018. “Het aantal fietsdiefstallen is blijkbaar moeilijker terug te dringen. In 2018 steeg het aantal van 236 naar 254 gevallen. Vooral in de stationsbuurten gebeuren in verhouding nog steeds de meeste fietsdiefstallen”, besluit politiecommissaris Lehaen.