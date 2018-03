Middeneiland maakt oversteek veiliger WERKEN AAN KIEZELWEG ZULLEN ZO'N TWEE MAANDEN DUREN JEF VAN NOOTEN

13 maart 2018

02u29 0 Mol De schoolkinderen van De Zandloper zullen binnenkort op een veilige manier de drukke Kiezelweg kunnen oversteken. Een aannemer is gisteren gestart met de aanleg van een fiets- en voetgangersoversteek. "De nieuwe oversteekplaats bevat een middeneiland, zodat je in twee tijden kan oversteken", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof.

Aan de Kiezelweg in Rauw (Mol) is gisteren de derde en laatste fase van Rauw in't Nieuw van start gegaan. Die fase is vooral belangrijk voor kinderen en hun ouders van gemeentelijke basisschool De Zandloper.





Ter hoogte van de Gemeenteheistraat - waar de school gelegen is - wordt een veilige fiets- en voetgangersoversteek aangelegd. "De nieuwe oversteekplaats bevat een middeneiland, zodat je in twee tijden kan oversteken. Dat is veel veiliger dan nu het geval is. De werken nemen een tweetal maanden in beslag. In deze periode is de Kiezelweg voor alle verkeer afgesloten tussen de Zwarte Schuurdreef en de Schooldreef", zeggen schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs en schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof. "De bewegwijzerde omleiding loopt in beide richtingen via de Postelsesteenweg - Zuiderring - FS Emsenslaan. Voor fietsers wordt een afzonderlijke omleiding voorzien. De woningen in deze zone blijven wel maximaal bereikbaar", aldus Schoofs.





Gevaarlijke situaties

Op dit moment ligt er alleen een zebrapad op die plaats. Zwakke weggebruikers moeten er dus in één keer overstelen. Dat leidde in het verleden al tot gevaarlijke situaties. In 2015 raakte een jonge vrouw er nog zwaargewond bij het oversteken van de Kiezelweg. "De beveiligde oversteek bevat ook een asverschuiving in de weg. Deze laat het verkeer vertragen, zodat automobilisten de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur op dit deel van de Kiezelweg beter respecteren", zegt schepen Vanhoof. "Want die maximumsnelheid wordt op dit moment niet afgedwongen. Dat zal met die asverschuiving wel het geval zijn. De nieuwe oversteekplaats maakt bovendien aan bestuurders duidelijk dat ze een schoolomgeving naderen."





Laatste fase

De werken aan de beveiligde oversteek zijn de derde en laatste fase van Rauw in 't Nieuw. Dit herinrichtingsproject omvatte eerder al de heraanleg van het kerkplein en de herinrichting van de Gemeenteheistraat.





"Na de heraanleg wordt de Gemeenteheistraat definitief verkeersvrij ter hoogte van de school. Ouders die hun kinderen met de auto naar school willen brengen of ophalen, parkeren op het kerkplein. Via een wandelpaadje langs het kerkhof kunnen de kinderen vervolgens veilig de school bereiken. Tijdens de aanleg van de beveiligde oversteek kan je het kerkplein bereiken via de Verkallenstraat en Middenstraat", besluit Vanhoof.