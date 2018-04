Mensen met beperking welkom in Den Uyt 13 april 2018

Mensen met een beperking kunnen vanaf 14 april weer terecht in het zwembad Den Uyt. Zolang het binnenbad open is kunnen mensen met een beperking elke zaterdag vrij zwemmen tussen 12.30 en 13.10 uur. Tijdens die momenten zijn er telkens twee redders aanwezig. Een tem van vrijwilligers zal ook aanwezig zijn om te helpen. Zwemmers betalen 1,80 euro. Wie echt niet alleen kan/mag zwemmen, mag zijn of haar begeleider gratis meenemen. Vrijwilligers die willen helpen, mogen zich overigens ook nog altijd aanbieden via de dienst seniorenplus op 014 33 16 02 of via dienstseniorenplus@gemeentemol.be (VTT)