MEMO-MEERMOL over participatiemarkt: “Inspraak beloven, maar wel zelf beslissen over Boulevardpark” Jef Van Nooten

20 maart 2019

09u38 0 Mol Oppositiepartij MEMO-MEERMOL stelt zich vragen bij het nut van de online participatiemarkt die de gemeente nog tot 30 maart organiseert. Kort na het openen van de participatiemarkt maakte de gemeente bekend dat twaalf grafmonumenten in het Boulevardpark gerenoveerd worden.

MEMO-MEERMOL is altijd voorstander geweest van een transparant bestuur en meer betrokkenheid van de inwoners. De oppositiepartij was naar eigen zeggen dan ook aangenaam verrast bij de aankondiging van de participatiemarkt, maar al snel stelde de partij zich vragen bij het initiatief.

“Nog geen 24 uur na het openen van de participatiemarkt kwam er een persbericht over renovatiewerken van twaalf grafmonumenten in Boulevardpark. Naast de eerste zes, die hersteld werden in het voorjaar van 2018, zullen er dus minstens 18 grafmonumenten in de toekomst aanwezig blijven”, zeggen Eric De Ridder en Lander Geyzen (MEMO-MEERMOL). “We betreuren het dan ook dat het Gemeentebestuur al een beslissing heeft genomen om vast te houden aan een Boulevardbegraafplaats. Dit terwijl geëngageerde burgers nog tot 30 maart de kans krijgen om hun inbreng te geven voor de toekomstige inrichting van het park.”