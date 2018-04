Mechelse herder Pepper is nieuwste kracht politiezone 12 april 2018

02u53 0 Mol De politiezone Balen-Dessel-Mol is uitgebreid met een schat van een Mechelse herder genaamd Pepper. Hij is volop in opleiding tot patrouillehond.

De politiezone postte eerder deze week een foto op hun Facebookpagina: "Deze jonge Mechelse herder is nu al in opleiding en zal schitteren op onze opendeurdag op 27 mei", klinkt het. "De toekomst zal uitwijzen of hij het uiteindelijk ook zal schoppen tot politiehond. We wensen hem alvast veel succes toe!" De puppy Pepper is momenteel tien weken oud. Hij is de hond van inspecteur Hilde Lauwers. "De opleiding duurt twee jaar", luidt het bij de politiezone.





"Momenteel neem ik Pepper mee op wandel naar markten of op de trein om hem te laten wennen drukke plaatsen. Hij mag ondertussen ook al wat bijtwerk oefenen op een pak", zegt Lauwers.





De politiezone heeft al een vijfjarige hond, Miro, die ook eigendom is van de inspecteur. "Samen kunnen ze dan ook leuk spelen en trainen." Als Pepper slaagt in zijn opleiding, wordt hij ingezet als patrouillehond.





"Dan zal hij achter dieven moeten rennen en goed commando's moeten kunnen opvolgen. Veel moed is natuurlijk ook belangrijk."





Wie binnen enkele jaren de politie op straat ziet, ziet dan hopelijk ook Pepper verschijnen. (MVBO)