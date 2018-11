Mats verkozen tot nieuwe kinderburgemeester Jef Van Nooten

15 november 2018

11u05 0 Mol Mats Opdebeek is verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Mol. Samen met de kinderraad zal hij thema’s bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in Mol.

Mats Opdebeek is een leerling van de vrije basisschool Stapsteen in Sluis. Hij volgt Yente Van Labeke op die vorig schooljaar kinderburgemeester was. “Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken in thema’s die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema’s te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding, enzovoort, Dit schooljaar gaat extra aandacht naar milieu”, vertelt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris.

Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2019. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door 30 kinderraadsleden. De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af en werden achteraf getrakteerd op een receptie. De vergaderingen van de kinderraad vinden meestal plaats in de raadzaal van ’t Getouw op de derde woensdag van de maand van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je raadplegen via www.gemeentemol.be/kinderraad.