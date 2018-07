Matchende outfits voor mama en dochter KLEDINGWINKEL MAMAN ET MOI SPEELT IN OP 'TWINNING'-HYPE WOUTER DEMUYNCK

31 juli 2018

02u37 0 Mol Woensdag opent in het centrum van Mol de nieuwe kledingwinkel No'Am Maman et Moi, dat uitsluitend matchende kledij voor jonge mama's en hun dochter verkoopt. Volgens zaakvoerster Nora Bendelladj is het concept, gekend als 'twinning' een gat in de markt. "Nergens in België vind je zoiets", klinkt het.

Nora Bendelladj (33) heeft een diploma economie op zak en heeft een hele tijd bureauwerk gedaan. Nu gooit ze het over een andere boeg en opent No'Am Maman et Moi, gelegen aan Voogdijstraat 13. In de kledingwinkel wil ze uitsluitend matchende kledij voor moeders en hun dochter(s) aanbieden. Het concept 'twinning' is tegenwoordig een echte hype. "Ik zit al zo lang met dat idee in mijn hoofd", vertelt Nora. "Er zijn uiteraard wel winkels die kledij voor moeders en dochters verkopen, maar nergens in België of Nederland vind je een collectie met een groot assortiment. Het is een gat in de markt."





Nora is zelf moeder van een dochtertje van twee, Ameliah. "Ik heb met mijn dochter een heel sterke liefdesband, we hangen enorm aan elkaar. Door onze kledij overeen te laten komen, wil ik die liefde tastbaar maken. Zoals ik het zie, verkopen we geen kledij, maar een concept - namelijk die moeder-dochterband. Als ik mijn dochter ergens afzet, heb ik altijd het gevoel dat we nog bij elkaar zijn omdat ze dezelfde kledij aanheeft. Er zijn veel mama's die dat ervaren. De dochters van mijn beste vriendinnen hebben ongeveer dezelfde leeftijd als Ameliah. Mijn vriendinnen staan al te popelen om eraan te beginnen. Zelfs mijn boekhoudster zei dat ze daar al zo lang naar zocht toen ik haar het concept uitlegde", lacht Nora.





Tot 8 jaar

No'Am Maman et Moi heeft voor de eerste twee weken van augustus maar liefst 72 verschillende outfits, inclusief een nieuwe collectie van 15 tot 20 outfits die wekelijks verandert. "In de zomer verkopen we vooral kleedjes en t-shirts, maar we gaan uiteraard met de seizoenen mee. In de winter en herfst kan je hier ook terecht voor jassen, jeansbroeken en dergelijke. We gaan ook sowieso nog uitbreiden naar schoenen en allerlei accessoires, zodat we hen volledig kunnen kleden." Ook aan vaders en hun zonen zal er af en toe gedacht worden. "Voor het hele gezin heb ik bijvoorbeeld al een collectie winterjassen gezien, maar dat gaan we niet zo vaak aanbieden." Voor de kinderen zal er kledij tot 8 jaar zijn. "Dat heb ik beslist na wat marktonderzoek. Oudere kinderen vinden dat niet meer zo leuk."





De opening van No'Am Maman et Moi vindt woensdag om 10 uur plaats. De winkel zal dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur geopend zijn, maandag is de sluitingsdag.