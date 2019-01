Man krijgt dagvaarding in plaats van boete in de bus voor bezit verdovende middelen Kristof Baelus

21 januari 2019

11u42 0 Mol Na een controle op het Legacy Festival ontdekte de politie dat de 47-jarige Wim B. verdovende middelen op zak had, waarna hij hiervoor een boete kreeg. Gezien de boete nooit voldaan werd moest de man zich komen verantwoorden in de rechtbank. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete.

Op 16 juni 2018 werden op het Legacy Festival in het Zilvermeer in Mol zes joints en 1,6 gram cannabis gevonden bij Wim B. De man gaf op dat moment de feiten ook meteen toe en kreeg hiervoor een boete van 75 euro.

“Omdat mijn cliënt geen 75 euro op zak had kon hij later de betaling via overschrijving voldoen. Door de drukte verloor hij het overschrijvingsformulier op het festival”, zegt de raadsheer van Wim B.

De man zou nog een ultieme poging ondernomen hebben door naar het plaatselijk politiekantoor te stappen en te vragen hoe hij de boete kon betalen. Daar werd hem meegedeeld dat hij een tweede brief zou toegestuurd krijgen.

De man schrok toen hij, ondanks zijn poging om de boete alsnog te betalen, geen overschrijving maar een dagvaarding in de bus kreeg. Vonnis op 18 februari.