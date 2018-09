Man klopt 'schijnheilige' kennis arbeidsongeschikt 05 september 2018

De 29-jarige Nabil A. uit Mol ging op 19 oktober 2017 door het lint. Hij gaf een andere man een pak rammel omdat hij hem schijnheilig vond. Het slachtoffer was een tijd arbeidsongeschikt. De man riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden.





"Het slachtoffer was op bezoek bij zijn buurmeisje toen beklaagde plots langs kwam. Zonder aanleiding is hij beginnen te slaan op het slachtoffer", zegt openbaar aanklaagster Elke Van Dyck. Het slachtoffer probeerde weg te lopen, maar werd achterna gezeten door Nabil A. "Hij kon hem inhalen en sloeg nog enkele keren. Er liepen al voorwaarden tegen A. na een eerdere veroordeling. Diezelfde dag had hij zelfs een afspraak bij de justitie-assistent."





Nabil A. verklaarde aan de politie dat het slachtoffer al jaren schijnheilig tegen hem doet. "Toen ik hem zag zitten, kon ik mijn woede niet meer verkroppen." Volgens de advocaat van A. was het geweld een gevolg van zijn ziekte. "Mijn cliënt heeft een bipolaire stoornis. In die periode had hij het bij momenten zeer moeilijk, zeker wanneer hij zijn medicatie vergat te nemen. Intussen is hij in behandeling."





Vonnis op 2 oktober. (JVN)