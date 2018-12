Man kan torenhoge boete niet betalen en vraagt alternatieve straf Kristof Baelus

14u29 1 Mol De 22-jarige Joppe D. liet op negen april verstek bij de politierechtbank in een zaak met verzekerings- en keuringsfeiten. Ook was de man onder invloed van verdovende middelen. Tijdens de periode van zijn zaak zat de man volgens zijn raadsheer net in een moeilijke periode.

Nadat de man was vrijgelaten uit de gevangenis heeft hij zijn leven herpakt. “Mijn cliënt heeft een ontwenningsprogramma gevolgd en heeft ambulante nazorg gekregen, beide volledig op eigen initiatief”, zegt zijn raadsman. Hierna heeft de man zich herpakt en ondertussen heeft hij werk gevonden. De man heeft een moeilijke periode achter de rug en heeft nog financiële moeilijkheden. De boetes en gerechtskosten lopen al snel op tot 5000 euro, wat niet haalbaar is voor de man. Zijn raadsman vraagt om een alternatieve straf waaronder bijvoorbeeld een cursus drugs in het verkeer. “Door zijn zwaar rijverbod heeft mijn cliënt ook al een zware straf gehad”, aldus zijn raadsman.