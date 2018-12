Man gekneld tijdens plaatsen van glasraam Kristof Baelus

14 december 2018

17u22 0 Mol In de Milostraat in Mol heeft een man verwondingen aan zijn enkel opgelopen na een ongeval tijdens het plaatsen van een raam.

De man was een raam aan het plaatsen in een nieuwbouwwoning. Bij het plaatsen van het keukenraam viel dit achterover. Door de afmeting van het raam raakte de man even gekneld onder het raam. De brandweer kwam ter plaatse.

De man is voor verzorging aan zijn enkel naar het ziekenhuis gebracht.