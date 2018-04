Man geeft vriendin vuistslag 25 april 2018

De 37-jarige Johny V.E. uit Mol ging door het lint op een feestje in juni 2015. Hij gaf zijn toenmalige vriendin een vuistslag en haar moeder een duw. De man riskeert een gevangenisstraf. "Zijn partner kreeg een vuistslag in het gezicht. Haar moeder wilde tussenbeide komen, maar werd door V.E. tegen een kast geduwd. De man onkent, maar de verwondingen zijn vastgesteld door een dokter", zegt openbare aanklager Patti Broeckx. Volgens de advocaat van Johny V.E. zijn de verwondingen slechts oppervlakken en dus niet noodzakelijk afkomstig van een slag. "Iedereen was onder invloed van alcohol. Mijn cliënt nam het op voor zijn zoontje." Het vonnis volgt in de loop van mei.