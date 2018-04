Man (29) zwaargewond na klap tegen boom 03 april 2018

Op de E34, op de grensovergang van Mol-Postel met Nederland in de richting van Eindhoven, gebeurde gisterenmiddag om 14.30 uur een zwaar verkeersongeval. Vermoedelijk tikte de bestuurder van een Mercedes Vito een Duitse caravan aan, waardoor die eerste in de hoge middenberm belandde en daarna tegen een boom knalde. Pas na 45 minuten kon de brandweer de bestuurder, die gekneld zat met zijn benen, uit de cabine bevrijden.





Het slachtoffer, een 29-jarige man, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Turnhout overgebracht. Bij de caravan was er enkel blikschade. Het verkeer moest zo'n anderhalf uur over de pechstrook passeren. (WDH)