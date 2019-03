Man (22) verdacht van phishing: parket vraagt 12 maanden cel Jef Van Nooten

01 maart 2019

16u34 0 Mol De 22-jarige R.S. uit Mol riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij phishing.

Een slachtoffer kreeg in januari 2018 een mail die zogezegd was verstuurd door haar bank. In werkelijkheid was de mail gestuurd door criminelen die haar zo geld afhandig wilden maken. “Er was 4.500 euro frauduleus van haar rekening verdwenen. Het geld kwam terecht op de rekening van R.S.”, verduidelijkt de openbare aanklager. Een andere slachtoffer dreigde 6.000 euro te verliezen, maar dat geld kon nog net op tijd geblokkeerd worden op de rekening van R.S. Het parket vraagt een celstraf van 12 maanden en een geldboete. R.S. zelf pleit onschuldig. “Die rekening is van mij, maar ik weet niks van dat geld. Ik heb het ook niet zelf van mijn rekening gehaald. Mijn bankkaart was gestolen.”

De rechter vindt het vreemd dat hij nooit aangifte heeft gedaan van die diefstal. Vonnis op 29 maart.