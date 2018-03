Maatregelen tegen snelheidsduivels in Meergorenbaan 22 maart 2018

02u53 0

De snelheid in de Meergorenbaan en de Dijkstraat in Mol moet omlaag. Het gemeentebestuur plaatst daarom verkeerspoorten in beide straten. "Na de zomervakantie evalueren we de proefopstellingen. Mogelijk worden ze definitief", zegt schepen Paul Vanhoof.





Het gemeentebestuur van Mol plaatst op maandag 26 maart twee tijdelijke verkeerspoorten in de Meergorenbaan, en ook in de Dijkstraat wordt één verkeerspoort ingericht. "De verkeerspoorten verplichten chauffeurs om hun snelheid te matigen, aangezien ze er niet kunnen kruisen", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof.





Ook enkele andere maatregelen worden doorgevoerd. "Zo komt er éénrichtingsverkeer in het verbindingsstraatje Sluis-Meergorenbaan", aldus nog Vanhoof. "Daarnaast wordt het kruispunt Meergorenbaan-Dijkstraat op termijn heraangelegd met een meer haakse aansluiting van de Dijkstraat op de Meergorenbaan. Zo moet het verkeer van en naar de Dijkstraat snelheid minderen."





Een laatste maatregel is de heraanleg van het verkeersplein ter hoogte van Zuiderring-Kanaalstraat. "Het versmallen van de rijbaan moet de verkeersveiligheid er verhogen." (JVN)