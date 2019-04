Loting voor Grabbelpas positief geëvalueerd: “Veel minder stress bij inschrijving” Jef Van Nooten

11 april 2019

15u38 2 Mol Het gemeentebestuur van Mol hanteerde voor het eerst een loting-systeem voor de Grabbelpasactiviteiten in de paasvakantie. De nieuwe werkwijze wordt positief geëvalueerd. “Onze inwoners ervaren vooral minder stress bij het inschrijven.”

Het oude systeem werkte volgens het principe ‘wie eerst komt, het eerst maalt’. Vanaf een bepaald uur kon iedereen inloggen zijn kind inschrijven voor een bepaalde activiteit. Totdat die activiteit volzet was. “Sinds dit jaar werkt onze gemeente met een lotingsysteem voor de Grabbelpasactiviteiten”, zegt schepen van Jeugd Hans De Groof. “Het oude systeem werd als té stresserend en oneerlijk ervaren. Het zorgde ook voor een zware belasting op het netwerk, met crashes tot gevolg. De keuze voor een loting nam deze problemen weg. Meer dan 450 kinderen schreven zich in met de nieuwe procedure voor een leuke en sportieve paasvakantie.”

De eerste loting voor de Grabbelpasactiviteiten in de paasvakantie is positief onthaald. Het proces verloopt rustiger. In plaats van voor je computer te waken tot het inschrijvingsmoment daar is, maakt het tijdstip waarop je inschrijft nu geen verschil meer. “Een nieuw systeem brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo werd het winkelmandje leeggemaakt na het bekijken van de resultaten. Ook zijn er een aantal mensen die de inschrijving niet helemaal tot het einde afwerkten of geen e-mail ter bevestiging ontvingen. Zij deden dus niet mee aan de loting”, aldus nog De Groof. “De medewerkers van de jeugddienst en sportdienst konden gelukkig veel van deze meldingen zelf oplossen. Ook de ontwikkelaar deed al enkele aanpassingen. Zo verbetert de loting continu.”