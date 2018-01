Lorena en Faey zijn eerste baby's van 2018 02u36 0 Vanderveken Roy Vervecken en Bianca Jacobs met dochter Faey. Mol In het Heilig Hartziekenhuis in Mol werd op 1 januari, 57 minuten na het vuurwerk, de eerste Kempense baby van 2018 geboren. Het meisje kreeg de naam Lorena.

Kersverse ouders Tessa (23) en Kevin (25) zijn enorm blij met de komst van hun eerste kind. "Normaal was ze uitgerekend voor 31 december", vertelt Tessa. "Ze heeft het toch nog een uurtje langer volgehouden, waardoor ze nu op de eerste dag van het jaar haar verjaardag kan vieren."





Vanderveken Tessa Van Rompaey en Kevin Nedergedaalt met dochter Lorena.

Twee meisjes

Ook in het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel werd op 1 januari in de voormiddag een meisje geboren. Faey zag om kwart voor tien het levenslicht en is het tweede kindjes van Bianca (32) en Roy. "Faey was uitgerekend voor 4 januari. Ik ben heel blij dat ze er is, maar een dagje later had ik net iets liever gehad. Gelukkig is ze gezond. Dat is al wat telt", zegt mama Bianca.





In het ziekenhuis van Herentals waren er geen nieuwjaarskindjes dit jaar.





In het AZ Turnhout waren enkele mama's binnen, maar was het nog niet zeker of de baby'tjes op de eerste dag van het nieuwe jaar geboren zouden worden. (TJW)