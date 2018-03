Lijst Participatie: "Politiek moet overleggen met burgers en verenigingen" 20 maart 2018

02u29 0 Mol Een aantal inwoners van Mol en Balen overweegt om een nieuwe politieke partij op te richten. Die partij zou 'Lijst Participatie' gaan heten. "De partij wil ervoor zorgen dat besluitvorming met meer overleg met betrokkenen op het terrein gebeurt", klinkt het bij de initiatiefnemers.

Of Lijst Participatie in oktober effectief mee zal doen aan de verkiezingen, valt nog af te wachten. De initiatiefnemers willen eerst nagaan of er voldoende interesse is. Dat doen ze onder meer op een kennismakingsvergadering op 20 april. Pas nadien bekijken ze in welke mate ze er mee door kunnen gaan. "Iedereen kent wel het gevoel dat je als burger, vereniging, sportclub of buurtcomité niet echt gehoord wordt door de politiek. Dat komt omdat de politiek in België niet echt een overlegcultuur heeft ontwikkeld", vertellen Bart Philipsen, Frank Van Vaerenbergh, Jonas Bosmans en Maarten Van Campfort. "We kunnen op de zijlijn staan roepen dat we het anders willen. Maar we kunnen ook de politiek van binnenuit proberen te veranderen door zelf op te komen met een nieuwe lokale partij. Niet om als zoveelste partij met een partijprogramma te komen, maar enkel met één thema: bewaken dat besluitvorming met meer overleg met betrokkenen op het terrein gebeurt."





Partijprogramma's

Lijst Participatie is naar eigen zeggen niet tegen de politiek, noch gekant tegen de ene of andere partij. "Maar we willen de bestaande partijen helpen hun horizon te verruimen. We willen dat de participatiegedachte terug te vinden is in de partijprogramma's, als uiting van een nieuwe politieke cultuur."





Burgerinitiatief

Lijst Participatie is een burgerproject dat zonder finanviële middelen campagne zal voeren, dus enkel via de sociale media. "We hopen in alle gehuchten mensen te vinden die dit willen ondersteunen door mee op te komen of hun handtekening te zetten", besluiten de initiatiefnemers. Lijst Participatie organiseert een kennismakingsmoment op vrijdag 20 april om 20 uur in Zaal Gompelhof, aan de Gompelbaan 203 in Mol. (JVN)