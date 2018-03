Lezing over 'den Bristol' en Ronde van Vlaanderen 14 maart 2018

02u55 0 Mol De Vrienden van de bibliotheek en de dienst erfgoed organiseren op dinsdag 20 maart in cultuurcentrum 't Getouw (Molenhoekstraat 2) een lezing over de Ronde van Vlaanderen en 'den Bristol', de legendarische molse fietsenfabriek.

De gastsprekers zijn Carl Berteele en Geert Vandenbon die honderduit vertellen over de koers en hoe ze hun leven zin gaf. Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers, meestal op de Sporzamotor. Of het nu de Tour is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert hij de koers en wat er omheen gebeurt.





Geert Vandenbon werkte meer dan 20 jaar achter de schermen van de Ronde en is onder meer medestichter van het Rondemuseum in Oudenaarde en uitgever/auteur van wielerboeken. Geert surft door het epos van 100 jaar Ronde van Vlaanderen, met uniek beeldmateriaal en enkele filmpjes.





Expo

Tussendoor maken ze tijd voor het Molse fietsenmerk Bristol. Van 31 maart tot 22 april 2018 is er een Bristoltentoonstelling met unieke objecten in de tentoonstellingsruimte van De Zwaan aan de Markt. Stijn Geys en Rudy Nuyts hebben verder een boek gemaakt over het reilen en zeilen van de rijwielfabriek en wielerploeg. Zij lichten op deze avond al een tipje van de sluier hoe Rik Van Steenbergen in 1949 wereldkampioen werd op een Bristolfiets. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, enkel te koop aan de avondkassa. (EJM)