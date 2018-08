Leo en Lisette vieren vijftig jaar huwelijk 22 augustus 2018

02u34 0

De 71-jarige Leo Caeyers en zijn echtgenote Lisette Geerts (72) uit Mol-Ginderbuiten zijn vijftig jaar getrouwd. Ze vierden hun gouden huwelijksverjaardag in het bijzijn van familie. Leo en Lisette kregen tijdens de eerste vijftig jaar van hun huwelijk twee kinderen (Filip en Hilde) en drie kleinkinderen (Karen, Rebecca en Fran). Leo werkte 38 jaar lang bij het SCK en was ook jarenlang vrijwillig brandweerman in Mol. Zijn hobby's zijn tuinieren, fietsen en het bestuderen van vogels. Lisette zorgde voor het huishouden en heeft zich altijd uitgeleefd met naald en draad.





(JVN)