Legendarische fietsenfabriek komt weer tot leven ZELFS WERELDKAMPIOEN RIK VAN STEENBERGEN REED MET BRISTOL JEAN EYKMANS

24 februari 2018

02u29 0 Mol Van 20 maart tot 29 april worden de

legendarische fietsenfabriek





'The Bristol', de coureurs die met hun velo's rondreden én de heroïsche





criteriums in Mol-Centrum met renners met wereldfaam, weer tot leven





gebracht. Koerslegende Rik Van Steenbergen werd in 1949 in Kopenhagen





wereldkampioen op een Bristol.





In maar liefst zeven evenementen staat de koers uit ver vervlogen tijden én de Bristol-fiets, het levenswerk van de vier broers Huysmans, centraal. De dienst Erfgoed, de Kamer voor Heemkunde, het gemeentebestuur en kErf sloegen de handen in mekaar voor dit unieke project.





De Bristol-fietsenfabriek was gevestigd aan de Markt in Mol, in het Hotel De Duc de Brabant. Nadat de 'Bristol' haar activiteiten stopte nam Decoratie Goelen het gebouw over.





Tom Boonen

"Twee regionale journalisten lanceerden in 2014 een oproep aan de bevolking om voorwerpen en verhalen te zoeken die de vroegere fietsenfabriek Bristol doen herleven", legt Stijn Geys uit. "Als archiefdeskundige van de dienst Erfgoed leek mij dat een ideaal moment om Bristol in de kijker te zetten. Met Rudy Nuyts, medewerker van de Kamer voor Heemkunde, had ik meteen de ideale bondgenoot om te starten met het nodige opzoekingswerk voor een boek. Met een voorwoord van niemand minder dan Tom Boonen biedt het in 304 bladzijden een schat aan fantastische verhalen over de geschiedenis van de fietsenfabriek, een uitgebreid overzicht van de koersen in Mol tussen 1923 en eind jaren 60 met uiteraard de gebroeders Huysmans, de eigenaars van de Bristol-fietsenfabriek. In het laatste hoofdstuk krijgt de lezer een portrettenreeks te zien van alle renners die ooit op de legendarische Bristol-fiets reden in de al even herkenbare Bristol-trui. De meest bekende is Rik Van Steenbergen, de drievoudige wereldkampioen uit Arendonk", zegt Geys.





Made in England

De officiële naam van de fiets was 'The Bristol'. "De broers Huysmans - Gustaaf, Jean, Joseph en François - gaven hun fabriek die engelsklinkende naam om die fietsen sterker te doen lijken. Ze vermeldden er zelfs Made in England bij, wat helemaal niet strookte met de waarheid. Er zaten wel Engelse onderdelen in de fiets maar ze waren Belgisch van makelij.





Als na de Eerste Wereldoorlog het wielrennen populairder werd, gooiden de broers Huysmans zich op die markt. Van 1923 tot 1938 ging in Mol jaarlijks de Grote Prijs Bristol door. Coureurs werden ook gesponsord door de broers Huysmans met een Bristol-fiets en -trui. Hun populariteit steeg gestaag en de afzetmarkt breidde zich snel uit tot heel de provincie Antwerpen en grote delen van Limburg en Brabant. De broers Huysmans bouwden zelfs een open wielerpiste die van 1934 tot 1938 in gebruik was, waar nu wijk Bristolhof ligt, nabij het station van Mol. Dé grote dagen voor 'den Bristol' kwamen er zodra Rik Van Steenbergen met een Bristol ging rijden. In 1949 werd 'Grote Rik' wereldkampioen op een Bristol.





Een kwarteeuw eerder was de Limburger Gerard Loncke de allereerste kampioen van België bij de juniors, en dat ook al op een Bristol.





Eugène Van Roosbroeck uit Westerlo maakte op een Bristol deel uit van de Belgisch ploeg die op de Olympische Spelen in 1948 in Londen de ploegenkoers op de weg won", vertelt Rudy Nuyts, die samen met Stijn Geys het boek Op Velo Bristol schreef.





Naast de publicatie van het boek staan de volgende evenementen op het programma: lezing over de Ronde van Vlaanderen en Bristol door Geert Vandenbon en Carl Berteele (20 maart), de tentoonstelling Expo op Velo Bristol (van 31 maart tot 22 april), een retrokoers op 2 april, expo Kunst in Koers (van 3 tot 29 april), een koerscafé (6 april), The Bristol Retro Bike Ride (15 april) en de erfgoeddag Bristol in de Kempen (22 april).