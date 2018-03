Leerlingen zetten schildersonderwijs in de kijker 16 maart 2018

02u55 0 Mol De schildersafdeling van Sint-Lutgardis in Mol nam donderdag deel aan de nationale actiedag van Bouwunie. Met het evenement 'SOS Schilder op School' werd het tekort aan goed opgeleide schilders in de kijker gezet.

Ze nodigden daarvoor leerlingen van bassischool Stapsteen uit Mol-Sluis uit.





"37 leerlingen van basisschool Stapsteen in Sluis en Sint-Lutgardis Mol maakten samen een colorwall van 20 vierkante meter", aldus Miete Matheussen. "De leerlingen van de afdeling schilderwerk en decoratie van de secundaire school maakten hun jongere collega's van het zesde jaar van de lagere school wegwijs in schildertechnieken. Ze werden daarbij geholpen door hun leerkracht én door een vakman die het project van begin tot einde begeleidde."





In totaal namen 26 scholen in heel Vlaanderen deel aan de actiedag 'SOS Schilder op School'. (JVN)