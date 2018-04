Leerlingen vrolijken muren fietstunnels op 24 april 2018

Leerlingen van de richting 'Schilderwerk & Decoratie' van het Sint-Lutgardis in Mol zijn gestart met het beschilderen van de muren in de fietstunnels onder de Zuiderring in Mol.





De schilderwerken van de leerlingen passen in het project 'Muurkuur'. Dankzij dat project kunnen eigenaars van een lege, saaie gevelmuur, hun muur ter beschikking stellen van een kunstenaar die er iets moois van maakt. "Vorig jaar startten verschillende klasgroepen uit de richting 'schilderwerk & decoratie' van Sint-Lutgardis met het aanbrengen van muurschilderingen in de fietstunnels onder de Zuiderring. Maandag zijn de schilderwerken herstart", zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris. "De muurschilderingen ondersteunen de wegwijzers die nu al in de tunnels staan. De leerlingen realiseren drie schilderingen, één per rijrichting. Elke schildering krijgt een knipoog naar de bestemming. In de tekening richting Molderdijk wordt gelinkt naar het oud-gemeentehuis en de kerk. In de richting van de Hofstraat zit een link naar het winkelcentrum en richting Balen wordt gelinkt naar onze buurgemeente."





De stelling die de leerlingen gebruiken om de muurschilderingen aan te brengen, neemt ongeveer de helft van het fietspad in. Fietsers die de tunnels gebruiken, worden bij het inrijden ervan aangemaand hun snelheid aan te passen. (JVN)