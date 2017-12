Leerlingen Saigo Sterrenbos leggen bewoners Ten Hove in de watten 02u48 29 Foto Vanderveken

Op woensdag 20 december overhandigden de leerlingen van Saigo Sterrenbos zelfgebakken koekjes aan de bewoners van het woonzorgcentrum in Ten Hove en de serviceflats. Ze bezochten ook nog andere zorginstellingen in de gemeente Mol. De bewoners van Ten Hove waren alvast in de wolken met de lekkere koekjes en de extra aandacht in deze feestperiode. De leerlingen bakten zelfs een suikervrije variant voor de diabetespatiënten.





(CVB)