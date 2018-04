Leerlingen 'Alles Kids' hebben nieuw schoolgebouw 11 april 2018

02u47 0

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Alles Kids in Gompel hebben net voor de paasvakantie hun nieuwe school officieel in gebruikt genomen. Tegelijk werd ook de nieuwe naam en het nieuwe logo van de school gelanceerd. Zo werd de schrijfwijze van de naam aangepast van 'Alles Kit(d)s' naar 'Alles Kids'. "Sinds augustus 2016 werd er gewerkt aan de uitbreiding en renovatie van de schoolgebouwen. De oude schoolgebouwen waren onvoldoende geïsoleerd en voldeden niet meer aan de huidige energienormen. Het vernieuwde schoolgebouw is helemaal opengetrokken met grote klassen en veel lichtinval", klinkt het bij de gemeente.











(JVN)