Leegstaande woning uitgebrand, mogelijk na kwaad opzet 30 mei 2018

02u51 0 Mol Een hevige brand heeft dinsdagnamiddag een woning in de Waterstraat in Mol in de as gelegd. De woning stond al jaren leeg, waardoor brandstichting niet is uitgesloten. De politie onderzoekt of er een verband is met de brand bij KFC Wezel-Sport.

De brandweer van Mol werd dinsdagnamiddag rond 14 uur opgeroepen voor een brand aan de Waterstraat in Mol. In de buurt van Sluis 2 was brand ontstaan in een vervallen huisje dat al jaren leeg staat. Het waren voorbijgangers die de brand opmerkten en de brandweer verwittigden. Het vuur was op dat moment wellicht al een hele tijd aan het woeden. "Toen we hier aankwamen, stond de woning al in lichterlaaie", vertelt een woordvoerder van brandweerzone Kempen. "We zijn meteen begonnen met blussen. Maar gezien de toestand van de woning was het huis niet meer te redden. Het duurde enkele uren voordat we de brand onder controle hebben."





De brandweer kon de oorzaak van de brand gisteren niet achterhalen, maar aangezien de woning al vele jaren leeg staat, wordt brandstichting niet uitgesloten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het inderdaad om brandstichting gaat, en of die brand dan opzettelijk of onopzettelijk werd gesticht. Als het om opzettelijke brandstichting gaat, is er mogelijk een verband met de brand bij KFC Wezel-Sport, zo'n 8 kilometer verderop. Daar werd maandagavond brand gesticht.





Door de brand was de Waterstraat in Mol urenlang afgesloten voor het verkeer. (JVN)