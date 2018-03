Ladies Circle schenkt 13.350 euro aan zeven goede doelen 09 maart 2018

02u51 0

Serviceclub Ladies Circle Mol hebben in totaal 13.350 euro verdeeld over zeven verschillende doelen. "Met een winterwandeling, een bal masqué en door onze handen een paar keer uit de mouw steken bij één of ander evenement in Mol , hebben we heel wat euro's in het laatje gebracht voor het goede doel", klinkt het. "De Schakel , Leif , Kinderkankerfonds , Koalaproject , 100 km voor Kom op tegen kanker, Molse poëzie en voedseldistributie 4C1V. Onder deze zeven goede doelen werd het totale bedrag van 13.350 verdeeld."





(JVN)