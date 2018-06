Kleuters De Toren wanen zich voor één dag op het WK 29 juni 2018

02u59 0

De kleuters van juf Paula van vrije basisschool De Toren uit Achterbos in Mol waanden zichzelf even voetballers op het WK in Rusland. Een enthousiaste papa trok naar de school om de kleuters een voetbaltraining voor te schotelen. De voetbaltraining werd gecombineerd met een picknick.





(JVN)