Kleurrijke MUURKUUR-muur voor basisschool Klim-Op Jef Van Nooten

12 november 2018

14u15 0

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Klim-Op in Ginderbuiten hebben de MUURKUUR-muur ingehuldigd. Het kunstwerk is van de hand van kunstenares Marjolijn Van Gorp.





De kunstenares heeft er samen met de leerlingen en enkele ouders bijna twee jaar aan gewerkt. “Voordat Marjolijn met de muurschildering startte, las ze in elke klas een verhaal voor met thema’s zoals griezelbos, kabouters en trollen, spinnen en insecten, boerderij, enzovoort. Daarna mochten de leerlingen een tekening maken over het voorgelezen verhaal. Uit elke tekening koos Marjolijn een scène die de kinderen daarna zelf op de muur tekenden en inschilderden. Later omlijnde Marjolijn het geheel en werkte bij waar nodig”, zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris. “In het schilderij zit de evolutie van de kindertekening verweven: de kleuters kwamen eerst aan bod, de oudste leerlingen als laatste. Het schilderij is meteen ook een vrolijke aanvulling van de groene speelplaats die in september van vorig jaar samen met de nieuwe klaslokalen in gebruik werd genomen.”

Dankzij MUURKUUR kunnen eigenaars van een lege, saaie gevelmuur, hun muur ter beschikking stellen van een kunstenaar die er iets moois van maakt. MUURKUUR past binnen het project M.art en is een initiatief van jeugdhuis Tydeeh en de jeugddienst.