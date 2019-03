Kleine som geld uit woning gestolen Wouter Demuynck

29 maart 2019

De politie van Balen-Dessel-Mol kreeg vrijdag rond 11.45 uur een melding van een inbraak in een woning aan de Chrystantenlaan in Mol binnen. Er werd een kleine som geld gestolen. Hoe de daders binnen zijn geraakt, is nog niet duidelijk.