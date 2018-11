Kledingzaak Checkpoint verhuist voor een jaar naar winkel met opvallende trap Wouter Demuynck

30 november 2018

17u13 0 Mol Begin december start kledingzaak Checkpoint Mol met een volledige renovatie en uitbreiding van haar pand in de Statiestraat. Met de investering is 1,5 miljoen euro gemoeid. Daarom verhuizen ze morgen voor één jaar naar een tijdelijke winkel aan Laar 27, op slechts een paar 100 meter van de winkel.

Checkpoint Mol in de Statiestraat is een herenboetiek met een tiental medewerkers. Sinds enkele jaren is de familiezaak overgenomen door de broers Michael en Niels Daniels. Al jaren maken ze er een punt van om zich fysiek te onderscheiden. Zo pakten ze vorig jaar uit met een hilarische vitrine, waarbij het leek alsof de auto van de kerstman door hun vitrine was gevlogen. Vanaf morgen nemen ze voor één jaar hun intrek in het pand aan Laar waar vroeger Tisser Kleding gevestigd was. In de tussentijd wordt hun pand in de Statiestraat gerenoveerd en uitgebreid. Op 1 december 2019 zou dat klaar moeten zijn. “Onze winkel begon uit zijn voegen te barsten, dus we moesten anticiperen op de toekomst”, vertelt zaakvoerder Niels Daniels. “De oppervlakte zal verdubbeld worden, wat neerkomt op zo’n 200 vierkante meter. Enkel de gevel zal blijven om de herkenbaarheid te behouden.”

De renovatie en uitbreiding kost in totaal 1,5 miljoen euro. “We werken met de internationaal gerenommeerde architect Vittorio Simoni. Hij heeft al grote projecten in onder meer Dubai en New York voltooid en is bij het grote publiek ook bekend als de vader van acteur Matteo Simoni. Hoe de winkel er juist zal uitzien, kan ik nog niet zeggen. We gaan wel nog altijd dat boetiekgevoel creëren met een huiselijke en warme touch.”

Vanaf morgen vestigt Checkpoint Mol zich één jaar lang in het vroegere pand van Tisser Kleding aan Laar 127. “Voor de goede orde: Tisser bestaat nog steeds enkele huizen verder. We zijn trouwens heel erkentelijk dat we van hen mogen huren. We zijn nu niet meteen concurrenten, maar het is toch niet zo evident”, aldus Daniels, die benadrukt dat het niet zal gaan om een pop-upwinkel.

“Een winkel inrichten voor slechts een jaar is helemaal geen makkelijke opgave. Je zou kunnen zeggen: houd het maar zo goedkoop mogelijk, het is toch maar voor even. Maar dat is nu net niet wat onze klanten van ons verwachten. Een concept uitwerken dat fel lijkt op een pop-upstore mocht het dus absoluut niet zijn. De ruimte voor deze ‘temporary store’ is fantastisch, maar het interieur was best verouderd. Uit respect, en om de herkenbaarheid van de vroegere zaak te behouden, hebben we beslist om alles in oorspronkelijke staat te behouden en het geheel compleet wit te spuiten. Alles moest wit: tot de tafels, zetels en zelfs lampenkapjes toe. Hiervoor hadden we 2000 liter verf nodig. Als eye-catcher hebben we de imposante trap met verschillende kleuren beklad. Op die manier zijn we erin geslaagd het een modern, maar tegelijk ook een tijdelijk karakter te geven.”