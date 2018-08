Kindertekeningen tegen sluipverkeer BEWONERS BUITENHEIDE ZIJN DRUKTE IN HUN RUSTIGE WIJK BEU JEF VAN NOOTEN

28 augustus 2018

02u45 0 Mol De bewoners van Buitenheide en omliggende straten in Mol-Ginderbuiten zijn het sluipverkeer beu. Ze roepen het gemeentebestuur op om maatregelen te nemen. De weggebruikers zelf sensibiliseren ze met kunstwerkjes van kinderen in de voortuinen. "Zo zijn ze zich tenminste bewust van de aanwezigheid van vele jonge kinderen."

De wijk Buitenheide-Ericastraat-Kanaalstraat in het Molse gehucht Ginderbuiten heeft volgens de bewoners al verscheidene jaren te kampen met sluipverkeer. Ze trokken al meermaals naar het gemeentebestuur met hun opmerkingen. Maar concrete maatregelen om het sluipverkeer er weg te krijgen, kwamen er nog niet. De bewoners beslisten daarom om het zomerfeest in hun wijk volledig in het teken te stellen van verkeersveiligheid.





"We hebben veel last van sluipverkeer. Bestuurders die via de Ring naar Mol-Sluis willen rijden, doorkruisen steevast onze kleine, gezellige woonwijk. Dat is absoluut niet veilig voor onze kinderen", klinkt het bij de bewoners van de wijk. "Vaak komen auto's met caravans, mobilhomes of zelfs aanhangwagens met boten via onze wijk de weg naar de Molse meren zoeken. Maar ook het werkverkeer 's ochtends en tussen 's avonds houdt té weinig rekening met spelende kinderen en rijdt vaak te snel."





Tijdens het zomerfeest in de wijk mochten de kinderen plaats nemen achter een schilderdoek aan tafel. Ze maakten kunstwerkjes om in de voortuinen aan Buitenheide te plaatsen. De centrale boodschap van de kunstwerkjes was duidelijk: 'Graag traag'. "We hopen op een positieve respons vanuit de gemeente, maar in ieder geval zullen de automobilisten zich nu bewust gaan worden van de aanwezigheid van de vele jonge kinderen in de wijk."





De wijkbewoners roepen het gemeentebestuur onder meer op om van de wijk een woonerf te maken. "Een andere mogelijke oplossing is dat hier alleen nog plaatselijk verkeer wordt toegelaten. Om de toeristen (naar de Molse meren, red.) duidelijk te maken dat ze de brug over moeten en best de volgende afslag naar Mol-Rauw nemen."





Beperkte last

Het gemeentebestuur is op de hoogte van de bekommernissen vanuit de wijk, maar plant voorlopig geen concrete maatregelen. Omdat volgens de gemeente het probleem veel kleiner is dan de buurtbewoners denken. "We zijn het al een aantal jaren aan het monitoren. Om de zoveel tijd leggen we er telkabels om het sluipverkeer in kaart te brengen", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof. "Als we naar die cijfers kijken, merken we dat het sluipverkeer er beperkt is."





Paul Vanhoof vindt Buitenheide zelfs een rustige straat op vlak van verkeer. "Bij de aanleg zo'n 8 jaar geleden, is er voor gekozen om er veel bochten in te leggen. Zo kan er geen hoge snelheid gehaald worden, en dat maakt het ook onaangenaam om als doorsteek te gebruiken. Er passeert misschien wel eens vrachtverkeer dat blindelings de gps volgt. We blijven het opvolgen en zullen maatregelen nemen wanneer het probleem groter wordt.