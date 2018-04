Kinderrechten troef op Sint-Lutgardis SECUNDAIRE SCHOOL BEHAALT 'SCHOOL FOR RIGHTS'-LABEL JEF VAN NOOTEN

11 april 2018

02u49 0 Mol Het Sint-Lutgardis in Mol sleept als eerste secundaire school in Vlaanderen het label 'School for Rights' in de wacht. De school werkte vier jaar lang intensief rond kinder- en jongerenrechten. "Bij ons kan je jezelf zijn", zegt leerling Cathy.

Voor de leerlingen van het Sint-Lutgardis in Mol, een school voor technisch- en beroepsonderwijs met 600 leerlingen en 120 leerkrachten, kan de paasvakantie niet snel genoeg gedaan zijn.





Gisteren vierde de school namelijk feest omdat ze zich als eerste secundaire school in Vlaanderen 'School for Rights' mag noemen. De school krijgt dat label omdat zowel leerlingen als leerkrachten er de voorbije vier jaar voor gezorgd hebben dat kinder- en jongerenrechten in de hele school een plek kregen. "Via verschillende activiteiten leerden de jongeren hun eigen rechten kennen en zelfbewust te zijn", vertelt directeur Jana Syen. "Ze leerden empathisch zijn met hun medeleerlingen en kwamen tot het besef dat alle jongeren rechten hebben. Ook al worden die niet overal ter wereld evenveel gerespecteerd."





Campagne tegen pesten

Eén van de activiteiten was een postercampagne tegen pesten die de leerlingen van het tweede middelbaar organiseerden. "Op elke affiche hebben we een boodschap gezet over discriminatie. We hopen dat de mensen die onze affiches gezien hebben, even diep nadenken, want we willen dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld", zeggen leerlingen Andreya en Sanne.





De leerlingen van de tweede graad richtten dan weer een 'geel- en deelwinkel' op. Daar gaven ze spullen weg aan leerlingen voor wiens ouders het financieel niet evident is om ze in de winkel te kopen. In de leerlingenraad wordt er naar ieders mening geluisterd. Zo werd er beslist om samen het examenrooster te bespreken.





Het project bleef niet zonder gevolg. De leerlingen hebben zelf een verschil gemerkt. "Bij ons op school kan je jezelf zijn, dat vind ik heel belangrijk. Het is niet omdat je met een doodskop op je T-shirt rondloopt of rood haar hebt dat je zelf gevaarlijk bent", zegt Cathy van het 4de jaar Voeding-Verzorging.





Leerlingenparticipatie

Met de uitreiking van het label houdt het niet op voor Sint-Lutgardis. De school is vastbesloten om kinder- en jongerenrechten bovenaan de agenda te houden. "'School for Rights' betekent voor ons als school heel veel en vormt voortaan de rode draad in onze schoolwerking", besluit directeur Jana Syen. "We willen leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij onze schoolwerking en hechten veel belang aan leerlingenparticipatie. Als School for Rights zetten we ons als school enerzijds in voor een goede opleiding, en anderzijds zetten we heel bewust in op de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. We willen jongeren afleveren die onder andere respectvol, kritisch en zelfverzekerd in het leven staan, en met een ruime blik op de wereld."