Kinderraad organiseert geefplein voor speelgoed Jef Van Nooten

26 november 2018

12u20 0

De kinderraad in Mol organiseert op zaterdag 1 december een ‘speelgoedgeefplein’. Het is de tweede keer dat het initiatief georganiseerd wordt. “Alle kinderen mogen speelgoed wegschenken en iedereen mag gratis speelgoed uitkiezen. Wie zelf speelgoed zoekt, of speelgoed heeft dat niet meer gebruik wordt maar dat wel andere kinderen blij kan maken, moet zeker langs komen”, zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris. Het speelgoedgeefplein vindt zaterdag van 13.30 uur tot 16 uur plaats in De Zwaan op de Markt 28 in Mol.