Kinderopvang én kampgebouw op Galbergen WERKEN VAN START IN OKTOBER, KLAAR TEGEN EIND 2019 JEF VAN NOOTEN

30 januari 2018

02u36 0 Mol De gemeente Mol wil eind volgend jaar een nieuwe centrale kinderopvang en een kampgebouw in gebruik nemen op de Galbergen. De ontwerpplannen zijn klaar, in oktober wordt gestart met de werken. "Op dit groendomein in het hart van de gemeente komen kinderen centraal te staan", klinkt het.

De huidige kinderclub 't Krekeltje op de Molderdijk, in het voormalige vredegerecht, heeft zijn beste tijd gehad. "Het gebouw is verouderd en het biedt niet de mogelijkheden die in een buitenschoolse kinderopvang aanwezig moeten zijn", zegt schepen voor Buitenschoolse Kinderopvang Kathleen Deckx.





"Al enkele jaren worden daarom tijdens de zomervakantie extra ruimtes in het nabijgelegen Verkeerseducatief Centrum omgetoverd tot een speelparadijs voor de allerkleinsten."





Om op lange termijn een oplossing te bieden, werd gekozen voor een verhuizing van de kinderopvang naar de Galbergen. Daar wordt een samenwerking met de school Saigo mogelijk. "





Om onderwijs en kinderopvang zo nauw mogelijk te laten samenwerken, werd beslist om de centrale kinderopvang te bouwen in de directe omgeving van de in 2015 afgewerkte nieuwbouw voor school Saigo. Hierdoor kunnen lokalen dubbel gebruikt worden", aldus nog Kathleen Deckx. "De kinderopvang zal een nieuwbouw en een renovatie van een ouder schoolgebouw van Saigo omvatten."





Tot 150 kinderen

Voor en na schooltijd biedt de kinderopvang plaats aan 60 kinderen. Tijdens vakantieperiodes wordt ook de infrastructuur van Saigo ingeschakeld, waardoor de capaciteit stijgt naar 150 kinderen. "De Galbergen is met zijn bosrijke omgeving ideaal om te spelen. Bovendien is het centraal gelegen in onze gemeente en makkelijk bereikbaar voor alle Molse ouders", besluit Deckx.





Speelpleinwerk

Op de site aan de Galbergen wordt niet alleen een nieuwe kinderopvang gerealiseerd, maar ook een nieuw kampgebouw voor verenigingen. "Naast Jeugdkamp De Maat krijgen we zo een tweede locatie waar jeugdverenigingen en groepen op kamp kunnen", zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris.





90 bedden

"Ook voor de vzw Speelpleinen Galbergen is het nieuwe kampgebouw van groot belang. Vroeger organiseerde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) jaarlijks meerdaagse cursussen in het oude kampgebouw. Sinds de cursussen op een andere plek plaatsvinden, hebben de deelnemers minder voeling met speelplein Galbergen. Een terugkeer al de speelpleinwerking ongetwijfeld een boost geven."





Voor het nieuwe kampgebouw wordt het bestaande gebouw gestript en daarna uitgebreid. "Het deel waar nu de keuken en de berging gevestigd zijn, wordt volledig afgebroken. Om te voldoen aan de strenge energienormen krijgt het gebouw een dikke isolatielaag aan de buitenzijde, waarna de muren met dakpannen worden afgewerkt", zegt schepen voor Patrimonium Hans Schoofs. "Op het gelijkvloers krijgt de bestaande polyvalente zaal een uitbreiding met een nieuwe keuken. In het nieuwe deel komt opbergruimte. Op de bovenverdieping voorzien we 14 slaapvertrekken voor minimaal 90 bedden. De ingang van het kampgebouw wordt geheroriënteerd naar de Speelpleinstraat. Op die manier wordt de omgeving van de speeltuin autoluw."





De ontwerpplannen voor de nieuwe kinderopvang en het kampgebouw zijn klaar én ingediend voor een omgevingsvergunning. Bedoeling is dat de werken begin oktober starten. Als de bouwwerken verlopen zoals gepland, kunnen de nieuwe gebouwen een jaar later in gebruik worden genomen.